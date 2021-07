Atibaia confirma mais 1 óbito e 84 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira (1)

Mais um óbito por Covid-19 foi confirmado em Atibaia, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 1º de julho pela Secretaria Municipal de Saúde, o que eleva o número de mortes pela doença na cidade para 296. Também foram registrados 84 novos casos, totalizando 9.758 desde o início da pandemia. O 296º óbito confirmado é de um homem de 41 anos, sem doença de base, internado na Enfermaria do Hospital Novo Atibaia em 6 de junho, sendo transferido para UTI no dia 8 e que faleceu em 30 de junho.

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 1 de julho:

Notificações: 18.725

Descartados: 8.770

Confirmados: 9.758

Recuperados: 8.340

Em investigação: 197

Óbitos confirmados: 296

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 76%

Hospital Novo Atibaia – 38%

Hospital Albert Sabin – 76% Hospital Novo Atibaia – 38% UTI:

Hospital Albert Sabin – 42%

Hospital Novo Atibaia – 75%

Leitos contratados

UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 41%

Santa Casa de Atibaia – 41% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 106%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 0 (zero)

Enfermaria: 0 (zero)

Relação de novos casos confirmados:

9675º: Homem, 33 anos – Recuperado;

9676º: Mulher, 64 anos – Recuperada;

9677º: Homem, 59 anos – Recuperado;

9678º: Mulher, 53 anos – Recuperada;

9679º: Homem, 30 anos – Recuperado;

9680º: Homem, 50 anos – Recuperado;

9681º: Homem, 54 anos – Recuperado;

9682º: Homem, 75 anos – Recuperado;

9683º: Homem, 42 anos – Recuperado;

9684º: Homem, 62 anos – Recuperado;

9685º: Homem, 55 anos – Recuperado;

9686º: Mulher, 70 anos – Recuperada;

9687º: Homem, 52 anos – Recuperado;

9688º: Homem, 39 anos – Recuperado;

9689º: Mulher, 37 anos – Recuperada;

9690º: Homem, 62 anos – Em Isolamento Social;

9691º: Mulher, 60 anos – Recuperada;

9692º: Mulher, 73 anos – Recuperada;

9693º: Mulher, 47 anos – Recuperada;

9694º: Mulher, 25 anos – Recuperada;

9695º: Mulher, 43 anos – Recuperada;

9696º: Homem, 43 anos – Recuperado;

9697º: Homem, 61 anos – Recuperado;

9698º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

9699º: Homem, 37 anos – Recuperado;

9700º: Homem, 39 anos – Recuperado;

9701º: Homem, 71 anos – Assintomático;

9702º: Homem, 56 anos – Em Isolamento Social;

9703º: Mulher, 16 anos – Em Isolamento Social;

9704º: Mulher, 52 anos – Em Isolamento Social;

9705º: Mulher, 56 anos – Em Isolamento Social;

9706º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

9707º: Mulher, 66 anos – Em Isolamento Social;

9708º: Homem, 44 anos – Recuperado;

9709º: Mulher, 20 anos – Recuperada;

9710º: Mulher, 39 anos – Recuperada;

9711º: Homem, 54 anos – Recuperado;

9712º: Mulher, 32 anos – Recuperada;

9713º: Homem, 32 anos – Recuperado;

9714º: Homem, 57 anos – Recuperado;

9715º: Mulher, 41 anos – Recuperada;

9716º: Mulher, 60 anos – Recuperada;

9717º: Homem, 41 anos – Recuperado;

9718º: Homem, 42 anos – Recuperado;

9719º: Homem, 59 anos – Recuperado;

9720º: Homem, 40 anos – Assintomático;

9721º: Homem, 55 anos – Recuperado;

9722º: Mulher, 25 anos – Recuperada;

9723º: Homem, 19 anos – Recuperado;

9724º: Mulher, 56 anos – Recuperada;

9725º: Mulher, 18 anos – Recuperada;

9726º: Mulher, 39 anos – Recuperada;

9727º: Mulher, 42 anos – Recuperada;

9728º: Homem, 50 anos – Recuperado;

9729º: Homem, 52 anos – Recuperado;

9730º: Homem, 42 anos – Recuperado;

9731º: Mulher, 34 anos – Recuperada;

9732º: Homem, 28 anos – Recuperado;

9733º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

9734º: Mulher, 34 anos – Recuperada;

9735º: Mulher, 33 anos – Recuperada;

9736º: Homem, 22 anos – Recuperado;

9737º: Mulher, 52 anos – Em Isolamento Social;

9738º: Mulher, 31 anos – Recuperada;

9739º: Homem, 53 anos – Recuperado;

9740º: Homem, 39 anos – Recuperado;

9741º: Mulher, 53 anos – Recuperada;

9742º: Homem, 67 anos – Recuperado;

9743º: Homem, 26 anos – Recuperado;

9744º: Homem, 20 anos – Recuperado;

9745º: Homem, 41 anos – Recuperado;

9746º: Mulher, 19 anos – Recuperada;

9747º: Homem, 36 anos – Recuperado;

9748º: Mulher, 43 anos – Recuperada;

9749º: Mulher, 33 anos – Recuperada;

9750º: Homem, 24 anos – Recuperado;

9751º: Mulher, 50 anos – Em Isolamento Social;

9752º: Mulher, 15 anos – Em Isolamento Social;

9753º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

9754º: Homem, 40 anos – Recuperado;

9755º: Homem, 54 anos – Recuperado;

9756º: Homem, 74 anos – Recuperado;

9757º: Homem, 19 anos – Recuperado;

9758º: Mulher, 52 anos – Recuperada.

