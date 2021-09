Atibaia confirma mais 1 óbito por Covid-19

Depois de uma semana sem registrar óbito por Covid-19, o município de Atibaia confirmou nesta sexta-feira, 24 de setembro, mais uma morte em decorrência da doença, elevando para 325 o número de vítimas fatais na pandemia. De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, o 325º óbito confirmado na cidade é de uma mulher de 46 anos que foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 4 de agosto, sendo transferida no mesmo dia para o Hospital Estadual Covid 19 Metropolitano Santa Cecilia. Ela faleceu no dia 6 de agosto.

Confira os números da Covid-19 nesta sexta-feira, dia 24 de setembro:

Notificações: 23.230

Descartados: 11.312

Confirmados: 11.781

Recuperados: 10.097

Em investigação: 137

Óbitos confirmados: 325

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 55%

Hospital Novo Atibaia – 35%

Hospital Albert Sabin – 55% Hospital Novo Atibaia – 35% UTI:

Hospital Albert Sabin – 14%

Hospital Novo Atibaia – 5%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 0 (zero)

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 26%

Santa Casa de Bragança Paulista: 26% UTI:

HUSF: 18%

Santa Casa de Bragança Paulista: 26%

Santa Casa de Socorro: 29%

Relação de novos casos confirmados:

11763º: Mulher, 37 anos – Recuperada;

11764º: Mulher, 38 anos – Recuperada;

11765º: Homem, 14 anos – Recuperado;

11766º: Mulher, 1 ano – Recuperada;

11767º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

11768º: Mulher, 6 anos – Em Isolamento Social;

11769º: Homem, 45 anos – Recuperado;

11770º: Homem, 59 anos – Em Isolamento Social;

11771º: Homem, 31 anos – Assintomático;

11772º: Homem, 34 anos – Recuperado;

11773º: Mulher, 50 anos – Em Isolamento Social;

11774º: Mulher, 55 anos – Recuperada;

11775º: Homem, 25 anos – Recuperado;

11776º: Mulher, 1 ano – Enfermaria HNA;

11777º: Mulher, 46 anos – Óbito;

11778º: Homem, 72 anos – Enfermaria HNA;

11779º: Mulher, 55 anos – UTI HNA;

11780º: Homem, 45 anos – Recuperado;

11781º: Homem, 45 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia