Atibaia inaugura agência do INSS no prédio Facilita

Após convênio firmado entre a Prefeitura da Estância de Atibaia e o Instituto Nacional do Seguro Social, a agência do INSS de Atibaia foi inaugurada na última quinta-feira, 20 de abril, no prédio Facilita (Rua Castro Fafe, nº 295, Centro), gerando benefícios para os usuários pela facilidade de acesso, além de melhorar a estrutura de atendimento, que contará com duas salas de perícia, assistente social e demais serviços.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O INSS no prédio Facilita vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

