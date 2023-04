Atibaia inaugura em 20 de abril agência do INSS no prédio Facilita

Após convênio firmado entre a Prefeitura da Estância de Atibaia e o Instituto Nacional do Seguro Social, a agência do INSS de Atibaia será instalada no prédio Facilita (Rua Castro Fafe, nº 295, Centro), com inauguração programada para o próximo dia 20 de abril.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A inauguração da agência do INSS Atibaia, que deixará de funcionar no Alvinópolis, contará com a presença dos dirigentes do Instituto e do Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

A mudança irá trazer benefícios para os usuários pela facilidade de acesso, além de melhorar a estrutura de atendimento, que contará com duas salas de perícia, assistente social e demais serviços.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia