Atibaia libera drive-thru na frente dos comércios durante fase emergencial da quarentena

A Prefeitura de Atibaia autorizou comércios a usarem vagas na frente das lojas para o sistema drive-thru durante a fase emergencial. Na fase mais restritiva, os estabelecimentos que não têm o sistema, como lojas de roupas e restaurantes, ficaram proibidos de permitir a retirada dos seus produtos de forma presencial.

De acordo com o decreto, o uso das vagas em vias públicas foi autorizado, em caráter temporário, de segunda a sexta-feira, até às 20h, além de que os clientes só deverão ser atendidos dentro do veículo e após uma solicitação por telefone ou outros meios de comunicação à distância.

Centro de Atibaia (Foto: Reprodução/ Google Street View)

O decreto permite que sejam utilizadas apenas as vagas localizadas em frente ao imóvel, sendo que elas podem ser usadas por mais de um estabelecimento. Além disso, é necessário sinalizar o local com cones ou outros objetos liberados pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda segundo o texto, a única exceção para a utilização do espaço é para aquelas vagas especiais destinadas à idosos, pessoas com deficiência, carros de aluguel, pontos de ônibus e órgãos oficiais.

Atibaia adota medidas restritivas

Além da medida para flexibilização do comércio, a Prefeitura de Atibaia também anunciou novas restrições para barrar turistas no megaferiado decretado na cidade de São Paulo. As medidas passam a valer a partir de 0h do dia 27 e vão até 5h do dia 29 de março. Depois, voltam das 0h de 2 de abril às 5h do dia 5.

Entre as restrições, estão: a criação de uma barreira sanitária, a proibição de ônibus de excursões e a locação ou cessão de uso de chácaras, mesmo que seja para festas familiares. Supermercados estão entre os estabelecimentos que só poderão atender via delivery.

Veja os novos pontos do decreto publicado na última quarta-feira (24):

Só podem funcionar no período: farmácias, hospitais, laboratórios, clínicas médicas, odontológicas, veterinárias, revendedores de produtos médicos e ortopédicos, postos de combustíveis e serviços funerários segurança e transporte público.

Supermercados, padarias, restaurantes, bares, distribuidoras de água e gás só poderão funcionar via delivery no período. O comércio de bebida alcoólica é proibido nestes dias e também das 20h às 5h de 29 de março a 1º de abril.

É proibido alugar ou ceder chácaras, casas e similares para realização de festas e eventos, mesmo que sejam familiares. Caso a medida seja descumprida, os donos devem ser responsabilizados e podem ser multados ou processados.

Entre 27 de março e 5 de abril fica também proibida a entrada, circulação e permanência de ônibus de turismo, excursão, micro-ônibus, vans e similares.

Hotéis e pousadas podem funcionar com até 30% da capacidade, vedado o uso das áreas comuns (piscinas, bares e restaurantes), que devem permanecer fechadas. Refeições serem feitas nos quartos

A partir de sexta-feira (26) serão instaladas barreiras sanitárias móveis nos acessos da cidade. A ação será, segundo o município, educativa.

