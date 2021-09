Atibaia não tem registro de morte por Covid-19 nesta segunda-feira (27)

A Secretaria Municipal de Saúde informa que não houve registro de óbito por Covid-19 nesta segunda-feira, dia 27 de setembro. O último registro, da 325ª morte, ocorreu na sexta-feira (24): uma moradora de 46 anos que faleceu no dia 6 de agosto no Hospital Estadual Metropolitano Santa Cecilia. De acordo com o boletim epidemiológico, também foram confirmados 23 novos casos, dos quais 15 encontram-se recuperados, 7 em isolamento social e 1 assintomático.

(Imagem Ilustrativa de torstensimon por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 27 de setembro:

Notificações: 23.280

Descartados: 11.339

Confirmados: 11.804

Recuperados: 10.120

Em investigação: 137

Óbitos confirmados: 325

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 44%

Hospital Novo Atibaia – 27%

Hospital Albert Sabin – 44% Hospital Novo Atibaia – 27% UTI:

Hospital Albert Sabin – 28%

Hospital Novo Atibaia – 15%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 16%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 20%

Santa Casa de Bragança Paulista: 20% UTI:

HUSF: 24%

Santa Casa de Bragança Paulista: 22%

Santa Casa de Socorro: 29%

Relação de novos casos confirmados:

11782º: Mulher, 75 anos – Recuperado;

11783º: Mulher, 38 anos – Recuperado;

11784º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

11785º: Mulher, 8 anos – Em Isolamento Social;

11786º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

11787º: Homem, 10 anos – Assintomático;

11788º: Mulher, 47 anos – Recuperado;

11789º: Homem, 56 anos – Recuperado;

11790º: Mulher, 60 anos – Em Isolamento Social;

11791º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

11792º: Mulher, 22 anos – Em Isolamento Social;

11793º: Homem, 21 anos – Em Isolamento Social;

11794º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

11795º: Mulher, 19 anos – Recuperado;

11796º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

11797º: Mulher, 52 anos – Recuperado;

11798º: Homem, 62 anos – Recuperado;

11799º: Mulher, 27 anos – Recuperado;

11800º: Mulher, 39 anos – Recuperado;

11801º: Mulher, 49 anos – Recuperado;

11802º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

11803º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

11804º: Mulher, 23 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia