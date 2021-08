Atibaia recebe 500 cestas básicas do Governo do Estado de São Paulo

Na última terça-feira (24) o Fundo Social de Solidariedade de Atibaia recebeu 500 cestas básicas doadas pelo Fundo Social de São Paulo. As cestas ampliarão ainda mais o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no município, em mais uma ação para beneficiar aqueles que mais precisam.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

“Agradeço imensamente ao governador, João Dória; à primeira-dama, Bia Dória; e ao presidente do Fundo Social de São Paulo, Fernando Chucre, pelo apoio. Agradeço também à transportadora Expresso Rodominas, que buscou a doação em São Bernardo do Campo, e aos funcionários das secretarias de Serviços e de Agricultura, que ajudaram no descarregamento”, disse a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, Tamy Ono.

O Fundo Social de Solidariedade de Atibaia vem promovendo desde o início deste ano o repasse de donativos para famílias e entidades sociais cadastradas junto à Assistência Social do município, sendo responsável por garantir, somente no primeiro quadrimestre de 2021, a entrega de mais de 700 quilos de alimentos. As doações ao Fundo Social vieram da própria população e de empresas da cidade, e garantiram auxílio a 675 famílias, além de 53 repasses para entidades.

Quem tiver interesse em colaborar com doações para o Fundo Social de Solidariedade pode entrar em contato pelo telefone (11) 4412-8220. A última campanha de inverno “Tampinha Doada, Família Aquecida” promovida pela Prefeitura de Atibaia, por meio do Fundo Social, foi um sucesso e arrecadou mais de duas toneladas de tampinhas – que foram revertidas em mais de 300 cobertores doados às famílias vulneráveis de Atibaia na época mais fria do ano.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia