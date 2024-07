Atibaia receberá serviços do Programa Procon Itinerante nos dias 19 e 20 de julho

O programa Procon Itinerante chega em Atibaia nos próximos dias 19 e 20 de julho, na Praça do Migrante Nordestino, no Jardim Imperial, das 10h às 16h, com diversos serviços para a população.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Serviços

Serão oferecidos esclarecimentos aos consumidores, orientações sobre seus direitos e distribuição de materiais sobre relação de consumo com as empresas.

Procon-SP

O Procon-SP é responsável por elaborar e executar a política de proteção e defesa dos consumidores no Estado de São Paulo, buscando equilibrar e harmonizar as relações entre consumidores e fornecedores.

Procon no município

Atibaia tem uma sede do órgão com atendimento presencial, das 9h às 16h, no prédio “Dr. Sérgio Marcos Roque” (Rua Bruno Sargiani, nº 31, Parque Jerônimo de Camargo); pelo Protocolo Digital de Documentos “Atibaia Sem Papel” e ainda pelos telefones (11) 4414-2360, 4414-2366, 4414-2367, 4414-2368 e 4414-2370.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia