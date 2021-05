Atibaia registra 45 novos casos de Covid-19 e nenhum óbito nesta sexta-feira (14)

De acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira, 14 de maio, Atibaia registrou 45 novos casos de Covid-19 e nenhuma morte confirmada. O número total de óbitos pela doença no município continua em 246 e há 7 mortes consideradas suspeitas em investigação. Entrou hoje para a lista de suspeitas a morte de um homem de 65 anos, com doença de base, que foi internado na UTI do Hospital Bragantino na segunda-feira (10) e faleceu hoje (14).

(Imagem Ilustrativa de toufik hadjadj por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta sexta-feira, dia 14 de maio:

Notificações: 16.462

Descartados: 8.112

Confirmados: 8.205

Recuperados: 7.027

Em investigação: 145

Óbitos confirmados: 246

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 75%

Hospital Novo Atibaia – 33%

Hospital Albert Sabin – 75% Hospital Novo Atibaia – 33% UTI:

Hospital Albert Sabin – 42%

Hospital Novo Atibaia – 62%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 23%

Santa Casa de Atibaia – 23% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 0%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 96%

Santa Casa de Bragança Paulista: 96% UTI:

HUSF: 75%

Santa Casa de Bragança Paulista: 95%

Santa Casa de Socorro: 100%

Relação de novos casos confirmados:

8161º: Homem, 41 anos – UTI Unimed Jundiaí;

8162º: Homem, 70 anos – Assintomático;

8163º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

8164º: Mulher, 43 anos – Em Isolamento Social;

8165º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

8166º: Homem, 59 anos – Assintomático;

8167º: Mulher, 21 anos – Assintomático;

8168º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

8169º: Homem, 9 meses – Recuperado;

8170º: Homem, 58 anos – Recuperado;

8171º: Homem, 90 anos – Recuperado;

8172º: Mulher, 6 anos – Em Isolamento Social;

8173º: Homem, 56 anos – Enfermaria Hospital Bragantino;

8174º: Homem, 51 anos – Assintomático;

8175º: Homem, 54 anos – Recuperado;

8176º: Mulher, 68 anos – Recuperado;

8177º: Mulher, 69 anos – Em Isolamento Social;

8178º: Mulher, 56 anos – Assintomático;

8179º: Mulher, 55 anos – Assintomático;

8180º: Mulher, 15 anos – Assintomático;

8181º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

8182º: Homem, 32 anos – Em Isolamento Social;

8183º: Mulher, 58 anos – Em Isolamento Social;

8184º: Homem, 7 anos – Em Isolamento Social;

8185º: Mulher, 31 anos – Assintomático;

8186º: Homem, 27 anos – Assintomático;

8187º: Homem, 40 anos – Recuperado;

8188º: Mulher, 45 anos – Recuperado;

8189º: Mulher, 79 anos – Assintomático;

8190º: Homem, 56 anos – UTI Hospital Albert Sabin;

8191º: Mulher, 47 anos – UTI Hospital Albert Sabin;

8192º: Mulher, 54 anos – Assintomático;

8193º: Mulher, 58 anos – Recuperado;

8194º: Mulher, 39 anos – Recuperado;

8195º: Homem, 63 anos – Recuperado;

8196º: Mulher, 61 anos – Recuperado;

8197º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

8198º: Homem, 39 anos – Recuperado;

8199º: Mulher, 53 anos – Recuperado;

8200º: Mulher, 46 anos – Recuperado;

8201º: Mulher, 46 anos – Recuperado;

8202º: Mulher, 60 anos – Recuperado;

8203º: Homem, 18 anos – Recuperado;

8204º: Mulher, 34 anos – Recuperado;

8205º: Mulher, 39 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia