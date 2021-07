Atibaia registra 53 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (13)

A Secretaria Municipal de Saúde informa que nesta terça-feira, dia 13 de julho, não houve registro de morte por Covid-19 em Atibaia. De acordo com os dados divulgados, foram confirmados 53 novos casos da doença: 29 encontram-se recuperados, 15 assintomáticos, 8 em isolamento social e 1 está internado na UTI do Hospital Albert Sabin. Desde o início da pandemia, a cidade registrou 302 mortes pela doença e 19.235 notificações, com 10.124 casos confirmados e 8.945 descartados. Estão em análise 166 exames e 6 óbitos considerados suspeitos.

(Imagem Ilustrativa de iXimus por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 13 de julho:

Notificações: 19.235

Descartados: 8.945

Confirmados: 10.124

Recuperados: 8.652

Em investigação: 166

Óbitos confirmados: 302

Óbitos suspeitos: 6

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 26%

Hospital Novo Atibaia – 42%

Hospital Albert Sabin – 26% Hospital Novo Atibaia – 42% UTI:

Hospital Albert Sabin – 71%

Hospital Novo Atibaia – 79%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 17%

Santa Casa de Atibaia – 17% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 76%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 86%

Relação de novos casos confirmados:

10072º: Mulher, 24 anos – UTI Hospital Albert Sabin;

10073º: Mulher, 23 anos – Recuperado;

10074º: Mulher, 28 anos – Recuperado;

10075º: Mulher, 44 anos – Assintomático;

10076º: Homem, 23 anos – Recuperado;

10077º: Homem, 39 anos – Assintomático;

10078º: Mulher, 9 anos – Recuperado;

10079º: Homem, 28 anos – Recuperado;

10080º: Homem, 13 anos – Assintomático;

10081º: Homem, 22 anos – Recuperado;

10082º: Homem, 21 anos – Recuperado;

10083º: Homem, 51 anos – Assintomático;

10084º: Homem, 41 anos – Assintomático;

10085º: Homem, 20 anos – Recuperado;

10086º: Homem, 57 anos – Assintomático;

10087º: Mulher, 65 anos – Em Isolamento Social;

10088º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

10089º: Mulher, 18 anos – Recuperado;

10090º: Mulher, 71 anos – Recuperado;

10091º: Homem, 17 anos – Recuperado;

10092º: Mulher, 36 anos – Recuperado;

10093º: Mulher, 28 anos – Assintomático;

10094º: Homem, 30 anos – Recuperado;

10095º: Homem, 42 anos – Recuperado;

10096º: Mulher, 57 anos – Recuperado;

10097º: Mulher, 55 anos – Recuperado;

10098º: Homem, 25 anos – Recuperado;

10099º: Homem, 37 anos – Recuperado;

10100º: Homem, 25 anos – Recuperado;

10101º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

10102º: Mulher, 70 anos – Recuperado;

10103º: Mulher, 37 anos – Assintomático;

10104º: Mulher, 64 anos – Recuperado;

10105º: Mulher, 50 anos – Recuperado;

10106º: Mulher, 57 anos – Recuperado;

10107º: Mulher, 25 anos – Recuperado;

10108º: Mulher, 57 anos – Recuperado;

10109º: Mulher, 53 anos – Assintomático;

10110º: Homem, 81 anos – Assintomático;

10111º: Mulher, 33 anos – Assintomático;

10112º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

10113º: Homem, 57 anos – Em Isolamento Social;

10114º: Homem, 21 anos – Assintomático;

10115º: Homem, 47 anos – Em Isolamento Social;

10116º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

10117º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

10118º: Mulher, 67 anos – Recuperado;

10119º: Mulher, 31 anos – Em Isolamento Social;

10120º: Mulher, 45 anos – Recuperado;

10121º: Homem, 31 anos – Assintomático;

10122º: Mulher, 24 anos – Recuperado;

10123º: Homem, 43 anos – Assintomático;

10124º: Mulher, 31 anos – Assintomático.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia