Atibaia registra 2 óbitos por Covid-19 nesta terça-feira (15)

O município de Atibaia registrou nesta terça-feira, 15 de junho, dois novos óbitos por Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença para 274, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. Desde o início da pandemia, o município totaliza 9.172 casos confirmados da doença

(Imagem Ilustrativa: visuals3Dde / Pixabay)

O 273º óbito confirmado é de um homem de 69 anos, com doença de base, que foi internado na UTI do Hospital Novo Atibaia em 22 de abril e faleceu em 3 de junho. O 274º óbito confirmado é de uma mulher de 56 anos, sem doença de base, internada na UTI da Santa Casa de Atibaia em 1 de junho e que morreu dia 14. Mais dois óbitos são considerados suspeitos: o de um homem de 63 anos, com doença de base, que faleceu no Pronto Socorro da Santa Casa em 11 de de junho, e o de uma mulher de 79 anos, também com doença de base, que foi internada na Enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 11 de junho e faleceu em 14 de junho.

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 15 de junho:

Notificações: 17.643

Descartados: 8.330

Confirmados: 9.172

Recuperados: 7.785

Em investigação: 141

Óbitos confirmados: 274

Óbitos suspeitos: 10

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 58%

Hospital Novo Atibaia – 66%

Hospital Albert Sabin – 58% Hospital Novo Atibaia – 66% UTI:

Hospital Albert Sabin – 76%

Hospital Novo Atibaia – 88%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Santa Casa de Atibaia – 100% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 22

Enfermaria: 31

Relação de novos casos confirmados:

9143º: Homem, 76 anos – Recuperado;

9144º: Homem, 55 anos – Em Isolamento Social;

9145º: Homem, 44 anos – Recuperado;

9146º: Homem, 45 anos – Recuperado;

9147º: Homem, 16 anos – Em Isolamento Social;

9148º: Mulher, 59 anos – Recuperada;

9149º: Mulher, 54 anos – Recuperada;

9150º: Mulher, 42 anos – Assintomática;

9151º: Mulher, 45 anos – Em Isolamento Social;

9152º: Homem, 33 anos – Recuperado;

9153º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

9154º: Homem, 52 anos – Em Isolamento Social;

9155º: Mulher, 39 anos – Em Isolamento Social;

9156º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

9157º: Mulher, 27 anos – Recuperada;

9158º: Mulher, 60 anos – Recuperada;

9159º: Mulher, 38 anos – Em Isolamento Social;

9160º: Mulher, 29 anos – Em Isolamento Social;

9161º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

9162º: Homem, 37 anos – Em Isolamento Social;

9163º: Homem, 21 anos – Em Isolamento Social;

9164º: Mulher, 33 anos – Em Isolamento Social;

9165º: Mulher, 32 anos – Em Isolamento Social;

9166º: Mulher, 3 anos – Assintomática;

9167º: Homem, 63 anos – Em Isolamento Social;

9168º: Homem, 63 anos – Em Isolamento Social;

9169º: Mulher, 38 anos – Recuperada;

9170º: Mulher, 21 anos – Recuperada;

9171º: Mulher, 40 anos – Recuperada;

9172º: Mulher, 56 anos – Óbito.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia