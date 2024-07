Audiências públicas sobre impactos de loteamentos em Atibaia acontecem dias 22 e 29

Até o fim deste mês de julho, serão realizadas, em Atibaia, mais duas audiências públicas para avaliar impactos de loteamentos na cidade. Na próxima segunda-feira, 22 de julho, a reunião irá debater o projeto de Loteamento na Estrada Arão Sahm, no bairro do Mato Dentro. No dia 29 de julho, será a vez do Loteamento na Estrada Hisaichi Takebayashi, no bairro Caetetuba.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As audiências oferecem uma plataforma para empreendedores apresentarem seus projetos, demonstrarem o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EPIVIZ) e coletarem subsídios para as decisões do Poder Executivo.

A participação é aberta a todos os cidadãos, associações, conselhos e classes representativas da população. As audiências seguirão os critérios estabelecidos pelo artigo 7º do Decreto 5.525/2008, com alterações do Decreto 8.258/2017. Interessados podem obter a documentação do projeto através do site e-SIC.

Datas e Projetos

As audiências públicas ocorrem às 18h, no auditório do Cine Itá Cultural, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, 51, no Centro.

22 de julho de 2024 – Projeto: Loteamento na Estrada Arão Sahm – bairro do Mato Dentro (Matrículas 97.546 e 103.097), conforme processo administrativo nº 33.713/2021

29 de julho de 2024 – Projeto: Loteamento na Estrada Hisaichi Takebayashi, número 2706 – bairro Caetetuba (Matrícula 122.304), conforme processo administrativo nº 1003/2019

Informações e Contato

Para mais informações, os interessados podem contatar a Ouvidoria Geral do Município na Rua Castro Fafe, 295 – Centro – Prédio FACILITA, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia