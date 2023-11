Banco do Povo disponibilizará crédito a comerciantes de Atibaia antes da Black Friday

Atenção, comerciante de Atibaia! A Prefeitura abriu uma oportunidade de liberação de crédito via Banco do Povo para quem está prevendo aumento nas vendas em virtude da Black Friday e, dessa forma, deseja ampliar o estoque para atendimento dessa demanda.

O limite de crédito disponível, sujeito à análise, é de até R$ 21 mil, com uma taxa de juros a 0,35% a/m. O comerciante em geral pode solicitar a linha Empreenda Rápido e parcelar seu investimento em estoque em até 30 vezes, podendo ainda solicitar uma carência de até um mês para início do pagamento.

(Imagem Ilustrativa: Joel santana Joelfotos por Pixabay)

Além disso, para comerciantes do sexo feminino e/ou de origem afrodescendente (independentemente do gênero), o Banco do Povo criou duas linhas de crédito que facilitam ainda mais o pagamento: o Empreenda Mulher e o Empreenda Afro. Nessas linhas de crédito, o empreendedor que atender aos requisitos pode parcelar seu investimento em até 36 vezes, com possibilidade de uma carência de até dois meses para início do pagamento.

Conforme a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para solicitar as linhas de crédito disponíveis o comerciante deve entrar em contato com um agente de crédito do Banco do Povo por meio do link Banco do Povo Atibaia e solicitar informações sobre exigências e requisitos para a solicitação de crédito.

O Banco do Povo é um programa de microcrédito com a missão de fomentar o empreendedorismo local, oferecendo crédito para investimento desde a estruturação de estabelecimentos comerciais até estoque/mercadorias.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia