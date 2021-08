Banco do Povo oferece microcrédito para fomentar comércio local

O Banco do Povo Paulista tornou mais ágil o processo para liberação de crédito. Em Atibaia, a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, informa que o Programa está disponibilizando recursos para empréstimo na modalidade de microcrédito.

Com menor taxa de juros entre as instituições financeiras do país, variando de 0,35% a 1% ao mês, além de financiamentos que variam de R$ 15 mil (Pessoa Física) a R$ 21 mil (Pessoa Jurídica), o Banco do Povo credita valores para abertura e regularização de empresas, para capital de giro e investimento fixo, como a aquisição de mercadorias em geral, matérias-primas, máquinas, equipamentos, veículos, animais e insumos agrícolas, materiais para construção e mão de obra.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as condições de pagamento para quem opta por capital de giro, sendo pessoa física pode ser feita até 12x, MEI e pessoa jurídica até 24x; já investimento fixo pode ser em até 24x, MEI e pessoa jurídica até 36 parcelas.

Para conseguir financiamento junto ao Banco do Povo o interessado deve ser formal ou informal, estar desenvolvendo atividade produtiva, residir em Atibaia há pelo menos dois anos e ter faturamento bruto de, no máximo, R$ 4,8 mi/ano. Além disso, não pode ter restrição cadastral junto a órgãos como Serasa e Cadin, condição primordial para o financiamento.

O Banco do Povo também oferece uma linha de crédito especial para o público feminino: o “Empreenda Mulher”. Trata-se de um outro financiamento com os mesmos limites e taxas de juros, porém com maior facilidade no pagamento, podendo financiar o crédito sobre investimento fixo em até 48x para pessoa jurídica, 36x para pessoa física, capital de giro em até 36x pessoa jurídica e 18x pessoa física.

Importante ressaltar que o empreendedor que já solicitou empréstimo junto ao Banco do Povo e não conseguiu quitar a dívida, a Prefeitura está oferecendo como alternativa a possibilidade de renegociar a dívida, para isto basta comparecer diretamente no Banco do Povo, das 8h30 às 16h, no prédio do FACILITA (Rua Castro Fafe, nº 295, Centro). Mais informações entre em contato no número (11) 97383-4195.

Site: https://www.bancodopovo.sp.gov.br/

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia