Banco do Povo possui linha de crédito Empreenda Afro em Atibaia com condições especiais

A liberação de crédito para empreendedores por meio do Banco do Povo está com uma linha especial em Atibaia, a Empreenda Afro, criada para apoiar o afroempreendedorismo, com o intuito de promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades.

Para ter acesso ao microcrédito é necessário concluir um dos cursos de qualificação que contribuirá para que o empreendedor possa gerir melhor o seu negócio. Selecione um dos cursos acessando os links: Empreenda Afro com Sebrae ou Empreenda Afro com Aliança Empreendedora.

O limite de crédito, sujeito à análise, é de até R$ 21 mil, com uma taxa de juros a 0,35% a/m. Nesta linha, o empreendedor que atender aos requisitos pode parcelar seu investimento em até 36 vezes, podendo pedir uma carência de até dois meses para começar a pagar.

Conforme a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para solicitar as linhas de crédito disponíveis o comerciante deve entrar em contato com um agente de crédito do Banco do Povo por meio do LINK e solicitar informações sobre exigências e requisitos para a solicitação de crédito.

O Banco do Povo é um programa de microcrédito com a missão de fomentar o empreendedorismo local, oferecendo crédito para investimento desde a estruturação de estabelecimentos comerciais até estoque/mercadorias.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia