Barreiras sanitárias abordaram mais de 10 mil veículos no último fim de semana em Atibaia

Diante do cenário preocupante não só na cidade e na região, mas em todo o País, marcado pelo aumento no número de casos, internações e óbitos por Covid-19, a Prefeitura de Atibaia adotou uma série de medidas para enfrentar o avanço do Coronavírus. Dentre as diversas ações promovidas, a instalação de barreiras sanitárias nos principais acessos foi uma das medidas de maior destaque.

Barreira sanitária em Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com a antecipação de feriados na capital paulista para aumentar o isolamento social e conter o avanço da Covid-19, Atibaia estrategicamente instalou as barreiras nas principais vias de acesso do município, abordando mais de 10 mil veículos para alertar sobre os riscos de disseminação do Coronavírus e impedir o acesso de visitantes sem destino justificado. O trabalho de orientação e prevenção começou na sexta-feira (26) e seguiu por todo o fim de semana.

As barreiras sanitárias reiteraram as medidas restritivas adotadas neste período, além de pedir às pessoas que retornassem às suas cidades de origem, advertindo sobre a responsabilidade de se evitar a circulação neste momento mais crítico, especialmente aos que não justificaram a necessidade de acesso à cidade. A equipe da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde ficou responsável por aferir a temperatura dos motoristas, que também responderam a um questionário. Quem apresentou febre ou outro tipo de sintoma foi orientado a retornar para a cidade de origem ou procurar por um serviço médico na cidade nos casos de sintomas mais fortes.

A Prefeitura informa que a ação das barreiras sanitárias continuará neste fim de semana, começando na quinta-feira (1º), véspera do feriado de 2 de abril, e prosseguindo até o domingo de Páscoa (4).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia