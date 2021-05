Caminhão carregado com mangas tomba na Fernão Dias em Atibaia

Um caminhão carregado com mangas tombou na madrugada desta terça-feira (4) na Rodovia Fernão Dias em Atibaia. A carga se espalhou pelas pistas nos dois sentidos e causou lentidão no trecho. Ninguém ficou ferido.

A carga de mangas se espalhou nos dois sentidos da via (Foto: Divulgação/ PRF)

Até às 7h, equipes da Polícia Rodoviária Federal atuavam na limpeza do trecho e a lentidão era de cerca de 10 km.

O acidente aconteceu por volta das 4h na altura do km 33,4, na pista sentido Minas Gerais. O motorista teria perdido o controle durante uma manobra e o veículo tombou. O carregamento com caixas de manga se espalhou pela pista, mas não atingiu nenhum veículo.

O motorista do caminhão estava sozinho e não se feriu. As causas do acidente serão apuradas.

Equipes da PRF interditaram o trecho para limpar a pista. Até as 7h10, a pista sentido São Paulo seguia com lentidão e o trecho sentido Minas Gerais já havia sido liberado. Apesar disso, a via ainda apresentava cerca de 10 quilômetros de congestionamento por conta do horário de pico.

