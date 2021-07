Casa de David inicia a Campanha do Agasalho 2021; saiba como contribuir

A Casa de David, instituição que há mais de 59 anos abriga e cuida de deficientes físicos, deficientes intelectuais e autistas, iniciou na primeira semana de junho sua Campanha do Agasalho 2021.

A instituição, que hoje conta com duas unidades, uma em São Paulo, na Rodovia Fernão Dias – km 82, e outra em Atibaia, na Estrada Municipal Juca Sanches, 1000, é o lar de mais de 350 pessoas.

(Imagem Ilustrativa: Mabel Amber, who will one day / Pixabay)

Para aquecer os assistidos, a Campanha do Agasalho 2021 da Casa de David conta com a ajuda de toda sociedade, e a instituição sabe que toda campanha de arrecadação é um desafio à solidariedade dos brasileiros principalmente nesse momento tão delicado em que vivemos.

Como fez durante toda sua história, a Casa de David confia na bondade de todos para o combate ao frio neste ano. As duas unidades da instituição estão localizadas em lugares onde a sensação térmica fica abaixo dos 10° durante a noite, e os deficientes físicos, deficientes intelectuais e autistas precisam de cobertores, agasalhos, calças de moletom, meias, luvas e outros itens para vestir.

É possível colaborar com a Campanha do Agasalho 2021 da Casa de David entregando as doações na Sede da instituição, na Rod. Fernão Dias, km 82, São Paulo – SP, ou na Unidade Atibaia, localizada na Estr. Mun. Juca Sanches, 1000, Boa Vista – Atibaia/SP (próx. à Rodovia D. Pedro I).

Para mais informações entre em contato pelo telefone (11) 2453-6600 – Ramal 1023 ou pelo email: doação@casadedavid.org.br

Fonte: Assessoria de Imprensa Casa de David