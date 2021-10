Os cemitérios São Batista, no Centro, e São Sebastião, no Alvinópolis, terão o horário de visitação ampliado em uma hora no Dia de Finados, em 2 de novembro, informa a Divisão de Velórios e Cemitérios da Secretaria Municipal de Serviços. O ponto facultativo de 28 de outubro, Dia do Servidor Público, foi transferido para sexta (29) e nos demais dias do feriado prolongado – sábado (30), domingo (31) e 1º de novembro – os cemitérios de Atibaia funcionarão normalmente, das 7h às 17h.

Cemitérios de Atibaia têm horário de funcionamento estendido no Dia de Finados (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Também está permitida a comercialização de flores e velas nos dois cemitérios nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro. Os vendedores autorizados foram licenciados por edital de Chamamento Público da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) e haverá fiscalização para coibir vendas ilegais. Embora a visitação esteja liberada sem restrição da quantidade de pessoas, protocolos de segurança contra a Covid-19 serão adotados e os visitantes devem usar máscara e evitar aglomerações, mantendo o distanciamento social.

De acordo com a Secretaria de Serviços, o uso do velório municipal permanece restrito ao período das 7h às 16h30, com tempo máximo de 4 horas para cada cerimônia fúnebre. Também continua valendo a obrigatoriedade de uso de máscara e distanciamento social mínimo de 1,5 m entre as pessoas no recinto.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia