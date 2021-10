Ciretran começa a atender no próximo dia 13 no futuro Poupatempo de Atibaia

A partir do próximo dia 13 de outubro os serviços do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – Detran.SP e da Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran de Atibaia estarão funcionando em novo endereço, na unidade do Poupatempo do município – que será inaugurada em breve no bairro Alvinópolis.

Atibaia contará com uma unidade do Poupatempo 4.0, ou seja, com atendimento tanto do Estado quanto da Prefeitura. Dessa forma, no Poupatempo Atibaia, além de serviços de órgãos estaduais como o Detran.SP, que oferece primeira habilitação, renovação da CNH, transferência e licenciamento de veículos, etc, também serão oferecidos serviços municipais, como consulta e emissão da 2ª via do carnê de IPTU e certidão negativa de débitos tributários, entre inúmeros outros.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nesta sexta-feira (8) as equipes da Prefeitura iniciaram a mudança da estrutura do Detran/Ciretran de Atibaia, até então localizado no prédio do Facilita, para o novo enderenço no futuro Poupatempo de Atibaia, em espaço alugado em um prédio comercial no Alvinópolis (Patriani Offices – Rua Clóvis Soares, nº 200). Em virtude da mudança, os serviços do Detran/Ciretran foram temporariamente suspensos.

O Poupatempo é um programa do Governo do Estado de São Paulo que reúne, no mesmo local, órgãos e entidades prestadoras de serviços públicos, facilitando o acesso à população e garantindo mais eficiência e agilidade no atendimento ao cidadão. Atibaia será a segunda cidade da região a contar com um posto de atendimento do Poupatempo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia