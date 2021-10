COI e Muralha Digital permitem prisão de acusado de aplicar golpes em agências bancárias de Atibaia

A Guarda Civil Municipal prendeu, no último sábado, dia 2, um homem acusado de praticar golpes em agências bancárias em Atibaia. O veículo de propriedade do acusado estava sendo monitorado pelo Centro de Operações e Inteligência (COI) desde o dia 25 de setembro.

O último golpe do suspeito foi contra um senhor de 55 anos. O crime consistia na instalação de um equipamento no terminal bancário, que simulava o bloqueio do cartão da vítima e imprimia um extrato com a mensagem: “Evite o cancelamento do seu cartão. Para sua segurança valide nesse terminal seu chip. A não atualização implicará a taxa de R$ 79,99.” Após a confirmação das informações pessoais e senhas, o golpista realizava os saques. A vítima teve um prejuízo de R$ 11.300,00.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Após tomar conhecimento dos fatos, a equipe do Centro de Operações e Inteligência (COI-GCM) passou a monitorar o veículo do suspeito e, através da Muralha Digital, detectou a entrada do mesmo no município e informou as viaturas que realizaram de imediato a abordagem.

No interior do veículo, haviam três cartões bancários e 5 extratos com a mensagem utilizada no golpe.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde foi indiciado no artigo 171 do Código Penal Brasileiro e teve seu veículo apreendido. As investigações seguem para tentar identificar outras pessoas envolvidas nos crimes.

A Secretaria de Segurança Pública de Atibaia ressalta que a importância da vítima de registrar Boletim de Ocorrência e, ao perceber qualquer atitude suspeita é necessário acionar a Guarda Civil Municipal pelo tel. 153 ou a Polícia Militar, 190.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia