Comércio de Atibaia tem horário de funcionamento ampliado neste fim de ano

Desde o dia 6 de dezembro, o comércio de Atibaia deu início ao horário especial de Natal, período em que os lojistas permanecem com seus estabelecimentos abertos por mais tempo, dando oportunidade aos clientes para um período maior de compras natalinas. Para aquecer as vendas, as lojas podem ficar abertas até meia-noite, em caráter facultativo.

Mercado Municipal (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Neste ano, a expectativa é de que o horário estendido do comércio possa ampliar as vendas em até 15%, comparado ao mesmo período do ano anterior. Para impulsionar ainda mais as vendas, a Associação Comercial e Industrial de Atibaia (ACIA) e a Prefeitura de Atibaia realizam a campanha “Compre Aqui, Valorize Atibaia”, em que os lojistas participantes oferecem ao cliente, a cada compra no valor de R$ 100,00, um cupom a ser cadastrado em aplicativo da ACIA para concorrer a uma Scooter elétrica, além de prêmios instantâneos.

A relação com endereço de todas as empresas participantes e respectivo horário de funcionamento estarão disponíveis para consulta na sede da ACIA, no site www.aciaonline.com.br e no aplicativo “ACIATIBAIA Mobile”.

Feiras livres

A Associação de Feirantes de Atibaia, com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promoverá edições diferenciadas das feiras livres e noturnas.

De acordo com a Associação dos Feirantes, nesta quinta-feira (23) acontecem as feiras livres do Bairro do Portão e do Pátio das Diretas (Mercado Municipal), das 6h às 13h. A Feira Noturna do Itapetinga foi antecipada também para esta para quinta-feira (23), das 17h às 23h.

Na sexta-feira (24), acontece a antecipação das feiras da Avenida Major Alvim (Cristo Rei) e do Jardim Imperial, ao lado do terminal de ônibus; ambas terão o funcionamento das 6h às 13h. A feira livre do bairro do Caetetuba acontecerá normalmente, na Rua Dora, até às 13h.

Ao ar livre, as tradicionais barracas oferecerão a costumeira variedade e preço baixo, trazendo ao consumidor frutas, legumes e verduras frescos, sem contar as barracas de caldo de cana, pastel, pamonha e até mesmo roupas e acessórios. No sábado (25), não haverá feiras livres.

Mercado Municipal

Atenção à alteração de horários do Mercado Municipal:

Nesta quinta-feira (23), o funcionamento segue até as 18 horas.

Dias 24 de dezembro e 31 de dezembro até as 15 horas.

Nos feriados de 25 de dezembro e 1 de janeiro, o estabelecimento estará fechado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia