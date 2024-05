COMPIR de Atibaia fortalece diálogo e representatividade da população negra

No dia 8 de maio, o Conselho Municipal de Promoção Racial (COMPIR) de Atibaia realizou sua primeira cerimônia de posse, para o biênio 2024/2026, marcando um compromisso renovado com a igualdade e a participação da população negra no município.

O COMPIR, vinculado administrativamente à Secretaria de Governo da Prefeitura de Atibaia, é um conselho novo e tem como principal objetivo garantir o diálogo entre a comunidade negra e o poder público, além de encaminhar demandas que visem a promoção da igualdade racial na cidade.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Destaques

Um dos pontos de destaque da posse foi a composição diversificada do conselho, que conta com representantes tanto do poder público quanto da sociedade civil. Ao todo, o COMPIR será composto por dezesseis membros, sendo oito titulares e oito suplentes, todos provenientes de entidades e coletivos comprometidos com a promoção da igualdade racial em Atibaia.

Representantes

Entre os representantes do poder público, destacam-se nomes de diversas secretarias, incluindo Assistência e Desenvolvimento Social, Cultura, Educação, Saúde e Segurança Pública. Cada titular e suplente traz consigo a responsabilidade de ser voz ativa dentro do conselho, buscando soluções e políticas que promovam a inclusão e o respeito à diversidade racial.

Já os membros da sociedade civil são provenientes de entidades culturais, coletivos, entidades religiosas e organizações de classe, refletindo a amplitude e a diversidade das lutas pela igualdade racial em Atibaia. Dentre eles, destacam-se representantes do coletivo Negra Visão, da Uneafro, do Coletivo Pajubá, da Tenda de Umbanda Cacique Pena Vermelha, da OAB e da APEOESP, entre outros.

Membros

I – Poder Público:

– Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social: Poliana Coelho da Silva (titular) e Vanderson Carlos Oliveira da Silva (suplente);

– Secretaria de Cultura: Giovanna Marmorato Barcelos (titular) e William de Oliveira Cruz (suplente);

– Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Bruno Santana Lima (titular) e Edmilson Ribeiro Sepulveda (suplente);

– Secretaria de Educação: Franc Heime Bezerra da Silva (titular) e Ariane Rodrigues Petruzzi (suplente);

– Secretaria de Saúde: Luana Aparecida Salvador (titular) e Matheus Gomes de Souza (suplente);

– Secretaria de Habitação: Sabrina da Silva Machado (titular) e José Edemilson Teixeira (suplente);

– Secretaria de Governo: Patrícia Machado de Almeida (titular) e Rosana Mara de Oliveira Souza (suplente);

– Secretaria de Segurança Pública: Paulo Damião Soares (titular) e Karoline Kowal Soares (suplente).

II – Sociedade Civil:

a) Entidade de Cultura: Silvana Cotrim Moreira da Silva – NEGRA VISÃO (titular); Vanda Bezerra Cavalcante – NEGRA VISÃO (titular); Evaneide Oliveira Santos – NEGRA VISÃO – (suplente); Larissa Nascimento dos Santos – NEGRA VISÃO (suplente);

b) Representantes dos Coletivos: Mariana Vasconcelos Silva – UNEAFRO (titular); Tainá Gasparim da Mota – COLETIVO PAJUBÁ (titular); Raquel Costa da Silva – COLETIVO IMPÉRIO CREW – (suplente); Maria Fernanda Leite de Andrade – ICJ Incentivadores da Consc. Jovem (suplente);

c) Entidades Religiosas: Ariana Alves Duarte Cardoso – TENDA DE UMBANDA CACIQUE PENA VERMELHA (titular); Rafaela Cristina Soares – TENDA DE UMBANDA CACIQUE PENA VERMELHA (titular); Renan Fernandes Abranches – QUILOMBO VÓ COTINHA e PAI GUSMÃO (suplente); João Vitor Gonçalves Cavalcante – QUILOMBO VÓ COTINHA e PAI GUSMÃO (suplente);

d) Entidades de Classe: Vanderson Silva de Souza – OAB (titular); Thaís Ferreira Monteiro da Silva – OAB (titular); Lucas Marins Bento – APEOESP (suplente); Valéria de Oliveira Rocha – APEOESP (suplente).

Novo endereço da Casa dos Conselhos

A Prefeitura de Atibaia destaca também o novo endereço da Casa dos Conselhos, que desde esta segunda-feira, dia 20 de maio, passou a atender em novo endereço: Rua Bartolomeu Peranovich, nº 516, junto ao Departamento de Cidadania da Prefeitura.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia