Concessionária inicia nova fase de obras para faixas adicionais na Dom Pedro I, em Atibaia

A Concessionária Rota das Bandeiras, empresa responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias, inicia neste sábado, 25 de março, uma nova fase das obras de implantação das faixas adicionais no trecho de Atibaia da rodovia D. Pedro I (SP-065). Motoristas devem ficar atentos à sinalização, pois haverá alterações ao tráfego pelo período de quatro meses.

Para concluir os serviços de alargamento de viadutos, a Concessionária fará a interdição da faixa da esquerda em dois pontos da via: no km 79, sentido Jacareí, e no km 76, sentido Campinas. Os bloqueios terão extensão de aproximadamente 500 metros e haverá a liberação do tráfego pelo acostamento. Na prática, haverá um deslocamento de eixo da via, que permanecerá com duas faixas de rolamento disponíveis aos motoristas.

(Foto: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

O primeiro desvio, no km 79, será implantado neste sábado (25/3). A intervenção na pista norte, no km 76, será realizada na segunda quinzena de abril. É natural que, nos primeiros dias de mudança, haja reflexos nas condições de tráfego, sobretudo nos horários de pico, até que o motorista se acostume com a nova sinalização.

Outra alteração ocorrerá com o fechamento do dispositivo de retorno do km 76, que dá acesso ao bairro São Felipe. A interdição pela pista sentido Jacareí está programada para ter início no dia 2 de abril. Com o bloqueio, motoristas deverão fazer o acesso ou o retorno pelo km 74, no entroncamento com a Fernão Dias (BR-381). Na segunda quinzena do mês, haverá também o fechamento de quem deixa o dispositivo do km 76 para acessar a D. Pedro I, sentido Campinas. O desvio também ocorrerá pelo entroncamento com a Fernão Dias.

No entroncamento entre as rodovias, os trabalhos se concentrarão na faixa da esquerda da D. Pedro I, sentido Jacareí, a partir desta segunda-feira, dia 27. O bloqueio no local, contudo, ocorrerá sempre fora dos horários de pico, diariamente entre 9h e 16h, com exceção das sextas, quando há maior volume de tráfego e a faixa permanecerá liberada.

(Foto: Divulgação/ Rota das Bandeiras)

Com o término do período de chuvas, a Concessionária também programou para a segunda quinzena de abril o início dos trabalhos de pavimentação das novas faixas. O serviço terá início no sentido Jarinu-Atibaia, e será realizado no canteiro central da via. Também estão programados bloqueios de faixa fora dos horários de pico, inclusive no período noturno. Todas as intervenções têm aprovação da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo)

As faixas adicionais

A Rota das Bandeiras iniciou no segundo semestre de 2022 a implantação da 3ª faixa da D. Pedro I, no trecho de Atibaia. A ampliação da capacidade de tráfego ocorre nos dois sentidos da via, do km 88 ao km 74, entre Jarinu e o entroncamento com a Fernão Dias. A região tem volume diário médio de 40 mil veículos, sendo 40% de veículos pesados. O investimento da Concessionária é de R$ 86 milhões.

A Concessionária divulga os pontos em obras nos perfis da Concessionária no Twitter (@rdasbandeiras) e Facebook (/concessionariarotadasbandeiras), além do site www.rotadasbandeiras.com.br. Outra forma de os motoristas se manterem atualizados é por meio do WhatsApp. Para receber as informações, basta encaminhar uma mensagem para 11 93241-2578 e salvar o contato da Concessionária na agenda de seu celular. Em caso de dúvidas, os usuários também podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), por meio do telefone 0800-770-8070. O serviço é gratuito e funciona 24 horas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Rota das Bandeiras