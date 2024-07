Confira a previsão do tempo para a primeira semana de julho em Atibaia

A semana começa com destaque para a queda bem significativa de temperatura, ainda por conta da atuação da massa de ar frio de origem polar. Há também a infiltração marítima, que colabora para o aumento de umidade na região de Atibaia.

Nesta segunda-feira (1º) pode chover fraco e o predomínio é de céu bem encoberto, sem abertura de sol, o que dificulta a elevação da temperatura.

Na terça-feira (2), a frente fria se desloca para o oceano, enfraquecendo a alta polar. Com isso, a tendência é que as temperaturas máximas subam de forma gradativa ao longo da semana, mas as madrugadas seguem frias.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (1º) será de céu nublado, com possibilidade de chuva fraca a qualquer hora. Máxima de 18º e mínima de 11º.

Para a terça-feira (2), a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 24º e mínima de 12º.

A quarta-feira (3) deve ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Máxima de 26º e mínima de 13º.

A previsão para a quinta-feira (4) é de sol com algumas nuvens. Não chove. Máxima de 27º e mínima de 13º.

Para a sexta-feira (5), a previsão é de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Máxima de 26º e mínima de 13º.