Confira a previsão do tempo para a última semana de agosto em Atibaia

A frente fria que atingiu Atibaia nos últimos dias, e trouxe alívio ao calor e ao tempo seco, já se afasta. No entanto, uma massa de ar polar atua sobre a região pelo menos até quarta-feira (28), e mantém as temperaturas baixas no começo desta semana.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê uma elevação nas temperaturas a partir de quinta-feira (29), e não há expectativa de chuva nos últimos dias deste mês de agosto.

A semana deve terminar com temperaturas altas novamente.

Esta segunda-feira (26), será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 18º e mínima de 7º.

A terça-feira (27) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 23º e mínima de 5º.

Na quarta-feira (28) o sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 26º e mínima de 10º.

A quinta-feira (29) deve ser de predomínio de sol e temperaturas em elevação. Não chove. Máxima de 27º e mínima de 12º.

Para a sexta-feira (30), a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 28º e mínima de 13º.