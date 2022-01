Confira a previsão do tempo para a virada do ano em Atibaia

A previsão é de muita nebulosidade e chuva frequente na virada para 2022. Há risco de chuva moderada a forte em alguns períodos. O tempo permanece muito instável no primeiro fim de semana de 2022, 1 e 2 de janeiro, com previsão de mais chuva, que ainda poderá ser moderada a forte.

Nesta sexta-feira (31), véspera de Ano Novo, a atuação de uma nova ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul), que se configura sobre o país, vai provocar muita chuva sobre a região. O alerta é de temporais. A chuva pode começar de maneira isolada pela manhã e se intensificar a partir da tarde. Máxima de 23º e mínima de 18º.

O sábado (1), primeiro dia de 2022, também será marcado por bastante nebulosidade e chuva em vários momentos. A chuva pode causar transtornos novamente e as temperaturas ficam mais baixas, devido ao tempo encoberto. Máxima de 25º e mínima de 18º.

No domingo (2), o sol volta aparecer um pouco mais no decorrer do dia, mas ainda há condições para chuva entre a tarde e a noite, com risco de trovoadas. Máxima de 25º e mínima de 19º.

A segunda-feira (3) deve ter mais períodos de sol, mas ainda com possibilidade de pancadas de chuva. Máxima de 29º e mínima de 17º.

A terça-feira (4) deve ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather