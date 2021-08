Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Agosto será marcado pela neutralidade do oceano Pacífico, ou seja, nem El Niño ou La Niña. O mês é o mais seco do ano na maior parte do Brasil, incluindo o estado de São Paulo. As previsões indicam chuva um pouco acima da média no leste do estado, região que inclui Atibaia, com volumes em torno dos 50mm.

São previstas a passagem de três frentes frias neste mês de agosto. Uma por volta do dia 5, outra por volta do dia 18 e uma terceira na última semana. Até o momento os modelos indicam que a primeira frente fria deve provocar mais chuva e a segunda deve trazer uma massa de ar frio mais intensa.

Nesta semana, após recorde de frio, Atibaia terá manhãs geladas e tardes com temperaturas amenas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a forte massa de ar polar que causou a queda histórica nas temperaturas já se afastou e permite que os termômetros subam ligeiramente e mantenham o tempo estável nos próximos dias.

Esta segunda-feira (2) amanheceu com nevoeiro em algumas regiões, mas que já se dissipou. À tarde o sol predomina, e a temperatura fica amena. A noite será com poucas nuvens. Máxima de 23º e mínima de 9º.

A terça-feira (3), será de sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Noite com algumas nuvens. Máxima de 19º e mínima de 9º.

A quarta-feira (4) será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 20º e mínima de 10º.

Na quinta-feira (5), as condições para baixas temperaturas persistem de madrugada, mas com gradativa elevação ao longo do dia, que terá céu claro, com poucas nuvens. Máxima de 22º e mínima de 11º.

A sexta-feira (6) será de sol entre poucas nuvens e sem expectativa de chuva. Máxima de 22º e mínima de 8º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather