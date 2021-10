Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A convergência de ventos vai deixar o tempo bastante instável na maior parte da Região Sudeste do Brasil. As instabilidades também ganham força sobre o estado de São Paulo. A semana começa mais úmida e com temperaturas baixas. A chuva persistente até o fim da semana. O tempo permanece fechado e a temperatura não sobe muito.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A terça-feira (26) será marcada por variação de nebulosidade sobre a faixa leste de São Paulo, o que inclui Atibaia. Pode chover, mas, com fraca intensidade. Máxima de 23º e mínima de 14º.

Na quarta-feira (27) as instabilidades ganham força. Muitas nuvens se formam sobre o estado e chove a qualquer hora sobre a região que inclui Atibaia. Não se descarta chuva pontualmente forte em forma de temporais. Máxima de 22º e mínima de 17º.

A quinta-feira (28) deve ser de tempo chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Máxima de 24º e mínima de 15º.

A previsão para a sexta-feira (29) é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 22º e mínima de 14º.

No sábado (30), o sol aparece entre muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 22º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather