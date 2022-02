Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A chuvarada que caiu sobre o estado de São Paulo, desde o fim da semana passada, deixa a região em estado de alerta. Com a atuação da ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul sobre a região, muitas áreas do estado receberam grandes volumes de chuva em poucos dias. Apenas entre os dias 29 e 30 de janeiro choveu de 80 mm a 170 mm em diversas áreas do centro e leste do estado. O acumulado de 4 dias (de 26 a 30 de janeiro) ficou muito próximo, ou até superou, a média histórica de chuva, que varia de 250 mm a 300 mm para a maioria das áreas do estado de São Paulo, considerando cálculos do Instituto Nacional de Meteorologia para o período de 1981 a 2010.

Ainda há previsão de muitas áreas de instabilidade sobre São Paulo nesta segunda-feira (31), com possibilidade de chuva volumosa, que poderá causar mais transtornos. As áreas de chuva tendem a enfraquecer no decorrer de terça-feira (1), mas o risco de deslizamentos permanece elevado mesmo com a diminuição da chuva, porque o solo está encharcado.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (31), a ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul, ainda está sendo canalizada por uma frente fria que atua de forma estacionária na costa de SP. Com isso, muita nebulosidade se espalha sobre a região. A previsão é de céu nublado, com períodos de chuva frequente, com potencial para temporais. Máxima de 24º e mínima de 18º.

Na terça-feira (1), as áreas de instabilidade diminuem O dia deve ser de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Máxima de 26º e mínima de 18º.

A previsão para a quarta-feira (2) é de sol pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva. Máxima de 28º e mínima de 18º.

Na quinta-feira (3) o sol predomina pela manhã. À tarde a nebulosidade aumenta e podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 30º e mínima de 17º.

A sexta-feira (4), também começa com sol. Há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Máxima de 31º e mínima de 19º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather