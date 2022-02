Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

As frentes frias que avançam pelo Sul do Brasil estão sendo desviadas para alto-mar, portanto não há previsão mudanças expressivas no estado de São Paulo ao longo da semana. Este padrão tende a persistir, trazendo mais dias de muito sol e calor e com chuva irregular no estado.

Até há chance de algumas pancadas fortes em alguns municípios, mas em geral, os volumes são baixos no decorrer da semana e a chuva se concentra nos períodos entre tarde e noite.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (28) o sol aparece entre algumas nuvens e a temperatura fica alta à tarde. Podem ocorrer pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Máxima de 30º e mínima de 20º. Máxima de 33º e mínima de 20º.

A terça-feira de Carnaval (1) também será de predomínio de sol e calor, com pequena chance de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Máxima de 33º e mínima de 19º.

A quarta-feira de cinzas (2) deve ser de sol e calor. Máxima de 33º e mínima de 20º.

Para a quinta-feira (3), a previsão é de sol forte e recorde de calor. À tarde podem ocorrer pancadas de chuva. Máxima de 34º e mínima de 20º.

A sexta-feira (4) também será marcada pelo calor intenso, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Máxima de 32º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather