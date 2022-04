Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A semana vai seguir com predomínio de sol, ar mais seco e temperaturas que sobem de forma gradativa nos próximos dias no estado de São Paulo. Em relação ao fim de semana, até volta a esquentar no período da tarde, mas as noites e madrugadas tendem a ser frias ainda.

Com mínimas na casa dos 13°C neste início de semana, ainda não se descarta a possibilidade de um novo recorde na madrugada entre segunda e terça-feira.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (18), a massa de ar frio e seco ainda mantém o tempo firme, com muito sol e poucas nuvens. A temperatura ainda não sobe muito à tarde e faz frio à noite, com céu aberto. Máxima de 22º e mínima de 12º.

Na terça-feira (19), a sensação ainda será de frio pela manhã, mas à tarde esquenta um pouco mais. O tempo segue firme e seco, sem previsão de chuva. Máxima de 24º e mínima de 13º.

A previsão para a quarta-feira (20) também é de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. À tarde a temperatura sobe. Máxima de 26º e mínima de 13º.

Na quinta-feira (21) , feriado de Tiradentes, a expectativa é de sol entre poucas nuvens e temperaturas em elevação. Máxima de 27º e mínima de 15º.

Na sexta-feira (22) o sol predomina e faz calor à tarde. Máxima de 29º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather