Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Depois de um fim de semana com dias quentes e umidade do ar muito baixa, uma frente fria avança em boa hora para movimentar a atmosfera, aliviando a secura do ar dos últimos dias no estado de São Paulo. O mês de maio termina úmido e com temperaturas mais amenas.

As instabilidades perdem força na maior parte do estado a partir da quarta-feira, 1 de junho. O mês começa com mais umidade, mas ainda com chuva de forma mal distribuída.

Nesta segunda-feira (30), a chegada da frente fria deixa o céu com muitas nuvens já pela manhã, mas chove moderado a forte somente a partir da tarde, a chuva pode vir com trovoadas e rajadas de vento. Máxima de 27º e mínima de 14º.

A última terça-feira (31) de maio, será marcada por céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora, mas ainda de forma isolada e mal distribuída. Máxima de 18º e mínima de 15º.

Na quarta-feira (1), as instabilidades perdem força e a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 21º e mínima de 15º.

A quinta-feira (2) também deve ser de predomínio de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Máxima de 28º e mínima de 16º.

A previsão para a sexta-feira (3) é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 25º e mínima de 15º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather