Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A forte queda da temperatura em Atibaia é o resultado da frente fria que chegou ao estado de São Paulo, vinda do Sul do Brasil. Além de chuva, a frente fria trouxe uma forte dose de ar frio de origem polar. Por isso a temperatura caiu tão bruscamente.

A semana ainda começa com mais umidade e possibilidade de chuva forte. O desenvolvimento de uma segunda frente fria no decorrer da terça-feira (28), vai trazer o ar frio a partir da noite.

A partir de quarta-feira (29), véspera de feriado, teremos noites e madrugadas bem frias, com mínimas em torno de 10 °C. A chuva então, deve diminuir, mas mesmo com a presença do sol, seguirá a sensação de frio.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta segunda-feira (27) é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva a qualquer hora. Máxima 23º e mínima de 15º.

A terça-feira (28) deve ser de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Máxima de 22º e mínima de 14º.

Na quarta-feira (29), véspera de feriado, o tempo fica mais firme, mas a sensação será de frio. A previsão é de sol e poucas nuvens, sem chuva. Máxima de 21º e mínima de 11º.

Para a quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, a expectativa é de predomínio de sol. Máxima de 21º e mínima de 10º.

Na sexta-feira (31) o sol aparece entre nuvens e névoa ao amanhecer. À tarde e à noite o tempo fica firme. Máxima de 22º e mínima de 12º.