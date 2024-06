Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

Uma nova frente fria se desloca em direção ao Sudeste no começo desta semana, o que ajuda a provocar entrada de umidade no território paulista. No entanto, não são esperados grandes volumes de chuva.

Na terça-feira (4), o aumento da nebulosidade não deixa a temperatura subir muito à tarde e pode chover fraco. A partir de quinta-feira (6) a frente fria se afasta e as temperaturas entram em elevação.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





A previsão do tempo para esta segunda-feira (3) é de sol com algumas nuvens e névoas ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima 25º e mínima de 14º.

A terça-feira (4) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 21º e mínima de 14º.

Na quarta-feira (5), o sol aparece com algumas nuvens e não há expectativa de chuva. Máxima de 23º e mínima de 13º.

Para a quinta-feira (6), expectativa é de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Máxima de 25º e mínima de 13º.

A sexta-feira (7) deve ser de sol entre nuvens e não há previsão de chuva. Máxima de 27º e mínima de 13º.