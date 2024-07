Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A chegada de uma nova frente fria traz mais umidade para o estado de São Paulo a partir desta segunda-feira (8) e a semana será marcada por mudanças nas condições de tempo, que passa a ficar mais úmido e nublado.

Para esta segunda-feira (8), há possibilidade de chuva fraca, com tempo mais fechado no final do dia. A chuva deve vir com mais intensidade para a região de Atibaia na terça (9) e quarta-feira (10), com chances para trovoadas e diminuição da temperatura.

Ao longo da semana, teremos alguns eventos de chuva, intercalados com alguns dias mais tranquilos. Na quinta-feira (11), voltam as condições para mais sol e tempo firme, com elevação rápida nas temperaturas, devido à condição de pré-frontal. Na sexta (12), a chegada de uma nova frente fria volta a espalhar mais instabilidades sobre o estado de São Paulo e a semana deve terminar com tempo fechado e chuvoso.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta segunda-feira (8), áreas de instabilidade chegam à região e a previsão é de muitas nuvens, com poucas aberturas de sol e possibilidade de chuva fraca. Máxima de 21º e mínima de 13º.

Para a terça-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, a previsão é de céu nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas.. Máxima de 19º e mínima de 14º.

A quarta-feira (10) deve ser de sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme. Máxima de 23º e mínima de 13º.

Na quinta-feira (11), o sol aparece entre muitas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 28º e mínima de 14º.

Para a sexta-feira (12), a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Máxima de 23º e mínima de 14º.