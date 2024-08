Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A semana começa com tempo seco e ensolarado na região de Atibaia. As tardes serão quentes e a umidade relativa do ar fica baixa, o que aumenta o risco de queimadas.

Na sexta-feira (9), uma nova frente fria deve chegar à região Sudeste. Com o deslocamento da frente fria e a circulação de ventos transportando mais umidade do mar, podemos ter um pouco de chuva e a temperatura deve cair bastante.

A sensação de frio deve seguir neste segundo fim de semana de agosto, principalmente entre o sábado (10) e o domingo (11).

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (5) será de sol e poucas nuvens. Faz calor à tarde e não há expectativa de chuva. Máxima de 29º e mínima de 14º.

A terça-feira (6) também deve ser de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 29º e mínima de 15º.

A previsão para a quarta-feira (7) é de predomínio de sol durante o dia e noite com poucas nuvens. Máxima de 29º e mínima de 14º.

A quinta-feira (8) deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30º e mínima de 16º.

Na sexta-feira (9) o céu fica nublado e pode chover a qualquer hora. Máxima de 22º e mínima de 11º.