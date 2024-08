Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

A forte massa de ar frio que avançou sobre o país nestes últimos dias provocou uma queda bem significativa nas temperaturas no estado de São Paulo.

Um ciclone extratropical em alto mar dá origem a uma nova frente fria que traz uma nova massa de ar polar sobre o centro-sul do Brasil. Esse sistema, por se deslocar bem distante sobre o oceano, não deve levar condições para chuva sobre o continente. Diante deste cenário, haverá o reforço na circulação de ar frio para o estado de São Paulo.

Nesta segunda (12, na terça (13) e na quarta-feira (14), as temperaturas mínimas seguem abaixo dos 10ºC.

As temperaturas voltam a subir de maneira gradual durante as tardes nos próximos dias, mas o frio mais intenso deve perder força apenas no final da semana.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (12) será de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 21º e mínima de 6º.

Para a terça-feira (13), a previsão é de sol com algumas nuvens, sem chuva. Máxima de 17º e mínima de 6º.

A quarta-feira (14) deve ser de sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Máxima de 23º e mínima de 7º.

Na quinta-feira (15) o sol predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 28º e mínima de 10º.

A sexta-feira (13) deve ser de sol com algumas nuvens, ainda sem chuva. Máxima de 29º e mínima de 12º.