Confira a previsão do tempo para esta semana em Atibaia

O mês de agosto de 2024 tem sido marcado por extremos climáticos em todo o Brasil. Após uma forte onda de frio que estabeleceu recordes de baixas temperaturas na primeira quinzena, o calor voltou com força, quebrando recordes de temperatura máxima em várias capitais do país. No entanto, essa onda de calor não vai durar muito, pois o frio já tem data marcada para retornar.

Apesar dessas temperaturas extremas, a semana promete uma virada no tempo. A partir de quinta-feira (22), uma frente fria de característica continental, associada a um ciclone extratropical no mar, vai avançar sobre o país, trazendo chuva e derrubando as temperaturas no centro-sul do Brasil. A massa de ar polar que acompanha essa frente fria não será tão intensa quanto a do início de agosto, mas será suficiente para provocar uma queda significativa nas temperaturas.

No estado de São Paulo, a virada no tempo deve começar na sexta-feira (23). Antes disso, o calor e o tempo seco seguem marcando presença na região de Atibaia.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta segunda-feira (19) será de sol dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 32º e mínima de 14º.

A terça (20) também deve ser de predomínio sol, calor e baixa umidade do ar. Máxima de 31º e mínima de 13º.

Para a quarta-feira (21), a expectativa é de de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Máxima de 30º e mínima de 15º.

A quinta-feira (22) deve ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Máxima de 32º e mínima de 16º.

A previsão para a sexta-feira (23) é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Máxima de 31º e mínima de 14º.