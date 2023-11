Confira a previsão do tempo para o feriado de finados em Atibaia

A entrada de novembro deve manter o cenário chuvoso que marcou o mês de outubro no estado de São Paulo. Nesta quarta-feira (1), véspera de feriado, a previsão indica que a região continuará sob influência da circulação marítima, com previsão de chuvas de fraca a moderada ao longo do dia.

A quinta-feira (2), feriado de finados, deve ter condições semelhantes, com muita nebulosidade e chuva de fraca a moderada intensidade ao longo do dia.



Já na sexta-feira (3), a chuva deve ganhar força em todo o estado, com pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite, acompanhadas por raios. A chuva se intensifica devido à passagem de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical no mar do Sul do Brasil. É importante destacar a atenção para fortes rajadas de vento por causa da passagem dessa frente fria.

Após a passagem da frente fria, o ar frio de origem polar entra no estado de São Paulo e afasta de vez as nuvens carregadas, reduzindo a umidade no ar. A entrada desse ar frio vai deixar o tempo firme no fim de semana, com temperaturas agradáveis na maior parte do dia. Mas a presença do ar frio de origem polar vai deixar a noite e o amanhecer um pouco frios, para os padrões desta época.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta quarta-feira (1) deve ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 25º e mínima de 16º.

A previsão para a quinta-feira (2) é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 26º e mínima de 15º.

Na sexta-feira (3), uma frente fria chega à região e o dia deve ser de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva com moderada a forte intensidade a partir da tarde. Máxima de 31º e mínima de 17º.

Para o sábado (4), a expectativa é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite o tempo fica firme. Máxima de 28º e mínima de 12º.

O domingo (5) deve ser de sol e poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather