Confira a previsão do tempo para o feriado de Páscoa em Atibaia

A passagem de uma frente fria trouxe o ar frio de origem polar para o estado de São Paulo. A queda de temperatura já podia ser sentida no fim da tarde da quinta-feira (14).

A presença dessa massa de ar frio vai deixar a Páscoa com ares de outono na região que inclui Atibaia. A entrada do ar seco e frio vai evitar a formação de grandes nuvens e a ocorrência de chuva. As noites e os começos de manhã serão marcados por baixas temperaturas.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (15) da Paixão, o sol predomina e o ar frio de origem polar já atua sobre a região. Os ventos também ajudam a temperatura a não subir muito, mesmo à tarde. Máxima de 20º e mínima de 13º.

No sábado (16), o ar seco atua e o céu fica praticamente sem nuvens. Apesar do predomínio de sol, a temperatura segue amena à tarde e fria à noite e pela manhã. Pode ocorrer recorde de frio. Máxima de 20º e mínima de 10º.

O domingo de Páscoa (17) também será marcado pelo predomínio de sol. Faz frio de madrugada e ao amanhecer. À tarde a temperatura ainda não sobe muito. Máxima de 22º e mínima de 11º.

Na segunda-feira (18) as condições climáticas não mudam muito. O dia deve ser de predomínio de sol e temperaturas amenas. Máxima de 22º e mínima de 11º.

A previsão para a terça-feira (19), também é de sol entre poucas nuvens, com ligeiro aumento nas temperaturas. Máxima de 24º e mínima de 12º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather