Confira a previsão do tempo para o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista em Atibaia

O primeiro fim de semana do mês de julho será marcado por tempo seco na região que inclui Atibaia. Nesta sexta (5), sábado (6) e domingo (7), o sol predomina e não há previsão de chuva. A expectativa é de grande amplitude térmica, com madrugadas e manhãs frias e tardes quentes.

A partir de segunda-feira (8), uma nova massa de ar frio deve avançar sobre a região Sudeste, fazendo com que as temperaturas caiam. A presença de uma área de baixa pressão facilitará as condições para chuva na terça-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (5) será de predomínio de sol. A temperatura sobe à tarde e não há previsão de chuva. Máxima de 27º e mínima de 12º.

Para o sábado (6), a previsão é de sol e poucas nuvens, ainda sem chuva. Máxima de 27º e mínima de 13º.

O domingo (7) também deve ser de sol e poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Máxima de 27º e mínima de 13º.

Na segunda-feira (8), novas áreas de instabilidade chegam à região e a previsão é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Máxima de 23º e mínima de 14º.

Para a terça-feira (9), feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, a previsão é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Máxima de 18º e mínima de 13º.