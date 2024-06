Confira a previsão do tempo para o feriado prolongado de aniversário de Atibaia

O grande sistema de alta pressão atmosférica que continua a atuar sobre o interior do país mantém o ar muito seco e impede que chova na região de Atibaia nos próximos dias.

A falta de nuvens durante a noite faz com que o ar esfrie rapidamente e por isso as madrugadas seguem frias. Mesmo assim, faz calor durante a tarde e as temperaturas ficam acima do normal para esta época do ano.

Alerta para a baixa umidade do ar e para o alto risco de incêndios, pois a secura no solo e na vegetação facilita o alastramento de focos de fogo.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (21) será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Máxima 26º e mínima de 11º.

Para o sábado (22), a previsão é de predomínio de sol e tempo seco. Máxima de 27º e mínima de 13º.

O domingo (23) deve ser de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Máxima de 26º e mínima de 15º.

A previsão para a segunda-feira (24), aniversário de Atibaia, é de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove. Máxima de 27º e mínima de 15º.

A expectativa para a terça-feira (25) é de sol entre nuvens, mas ainda sem chuva. Máxima de 25º e mínima de 15º.