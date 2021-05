Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

O ar seco predominou ao longo desta semana, mas as condições para chuva aumentam no fim de semana, por causa do avanço de novas instabilidades sobre o estado de São Paulo.

A circulação de ventos entre a baixa e a média atmosfera vai se concentrar entre Mato Grosso do Sul e São Paulo no sábado (22). As nuvens aumentam e volta a chover. No domingo (23), as instabilidades continuam ativas no estado. Há risco de pancadas de chuva com forte intensidade e com raios na região que inclui Atibaia.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (21), o tempo ainda fica seco e a umidade do ar em torno dos 30%. A temperatura sobe rápido e, à tarde, a sensação será de calor. No final do dia a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima. Máxima de 27º e mínima de 13º.

No sábado (22), uma área de baixa instabilidade se forma sobre a região. O sol aparece entre muitas nuvens e há condições para pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 27º e mínima de 18º.

No domingo (23), a circulação de ventos ainda vai manter as instabilidades ativas no estado. O sol aparece entre muitas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Máxima de 23º e mínima de 17º.

Na segunda-feira (24), as instabilidades se afastam e o dia deve ser de predomínio de sol, sem expectativa de chuva. Máxima de 23º e mínima de 12º.

A terça-feira (25) também deve ser de predomínio sol , sem expectativa de chuva. Máxima de 23º e mínima de 6º.

Fonte: Climatempo e Cptec.inpe