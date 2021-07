Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A primeira quinzena de julho de 2021 foi marcada por um bloqueio atmosférico causado por um grande sistema de alta pressão atmosférica. Além de inibir o crescimento de nuvens, esse sistema manteve as noites frias e deixou o ar muito seco na região. Nesta sexta-feira, as nuvens de uma frente fria se espalharam sobre o estado de São Paulo. No entanto, uma massa de ar seco ainda dificulta o crescimento de nuvens sobre a maioria das cidades.

Já neste fim de semana, uma nova frente fria deve atingir a região. Associada a uma massa de ar polar, essa frente fria trará queda de temperatura e aumento da nebulosidade, mas ainda não há previsão para chuva significativa.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (16), a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista provoca aumento de nebulosidade na região leste do estado, que inclui Atibaia, mas a probabilidade de chuva é baixa (inferior a 30%). Máxima de 26º e mínima de 16º.

No sábado (17), o sol aparece entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Máxima de 27º e mínima de 15º.

No domingo (18), a chegada de uma nova frente fria à região provoca aumento de nebulosidade, mas não há expectativa para chuva. Na retaguarda do sistema, uma massa de ar de origem polar passa a atuar, provocando um rápido declínio nas temperaturas. Máxima de 22º e mínima de 11º.

Na segunda-feira (19), o sol predomina e não há previsão de chuva. Apesar disso, o ar frio de origem polar atua sobre a região e a sensação será de frio o dia todo. Máxima de 19º e mínima de 8º.

Na terça-feira (20), a previsão é de mais um dia com alerta de frio, sem expectativa de chuva. Máxima de 18º e mínima de 6º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather