Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Após um início de semana com temperaturas muito baixas e até geada, a tendência é de que volte a esquentar no estado de São Paulo nos próximos dias. Segundo o site Accuweather, Atibaia registrou mínima de 2º na madrugada última terça-feira.

Apesar do aumento nas temperaturas, as madrugadas e manhãs ainda serão frias. Em Atibaia, as mínimas variam de 9 a no máximo 12 graus até este domingo (25). Já as máximas vão subir de forma mais significativa e devem chegar a 27 graus até a próxima segunda-feira (26). Até lá, o tempo continua muito seco e com baixos índices de umidade relativa do ar.

No entanto, o calor não vai durar muito, já que uma nova frente fria deve chegar ao estado paulista e formar nuvens carregadas entre quarta e quinta-feira, dias 28 e 29 de julho. Além da chuva, a massa de ar frio que acompanha o sistema terá forte intensidade e deve derrubar as temperaturas novamente.

Nesta sexta-feira (23), o amanhecer ainda foi frio. Ao longo do dia, o sol aparece entre poucas nuvens não há expectativa de chuva. Máxima de 26º e mínima de 9º.

No sábado (24), ainda faz frio de madrugada e ao amanhecer, mas um pouco menos que nos últimos dias. O sol predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 26º e mínima de 12º.

No domingo (25), a temperatura sobe um pouco mais e, à tarde, a sensação será de calor. Máxima de 27º e mínima de 11º.

Na segunda-feira (26), o sol predomina e o tempo fica seco. Máxima de 27º e mínima de 13º.

A terça-feira (27) também deve ser um dia relativamente quente para esta época do ano. Máxima de 27º e mínima de 14º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather