Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Grandes e intensas áreas de instabilidade associadas à intensificação de um sistema de baixa pressão atmosférica no interior do continente, ao deslocamento de um cavado na média atmosfera e reforçadas pelo fluxo de ar quente e úmido vindo da Amazônia espalham nuvens carregadas sobre o estado de São Paulo.

A chuva persiste e as temperaturas diminuem ao longo do fim de semana.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (15), o sol aparece entre nuvens e a temperatura entra em elevação. Apesar do tempo relativamente quente, a propagação de um sistema de baixa pressão provoca chuvas na forma de pancadas generalizadas entre a tarde e o decorrer da noite com raios e rajadas de vento. Máxima de 27º e mínima de 17º.

O sábado (16), a chegada de uma frente fria deixa o tempo fechado e chuvoso. No decorrer do dia, ocorrem períodos de melhoria, mas as temperaturas não sobem muito. Máxima de 22º e mínima de 15º.

O domingo (17) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora e temperatura amena. Máxima de 17º e mínima de 14º.

Na segunda-feira (18), a tendência é de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Máxima de 20º e mínima de 13º.

A terça-feira (19) deve ser de céu nublado e temperaturas baixas, mas sem expectativa de chuva. Máxima de 19º e mínima de 11º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather