Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

Áreas de instabilidade perdem ainda mais força sobre a região e as temperaturas entram em gradativa elevação.

O sol deve predominar até domingo, quando uma nova frente fria chega à região trazendo mais chuva.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (22), o tempo continua frio pela manhã, mas a chegada do sol ajuda a elevar as temperaturas. O sol predomina ao longo do dia e não chove. Máxima de 24º e mínima de 12º.

No sábado (23), o sol também predomina e a temperatura sobe. Faz calor à tarde. Podem ocorrer pancadas de chuva rápidas e isoladas entre a tarde e a noite. Máxima de 29º e mínima de 13º.

No domingo (24), uma nova frente fria chega à região. O dia deve ser de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 12º.

A segunda-feira (25) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 22º e mínima de 15º.

Na terça-feira (26), a previsão é de sol entre muitas nuvens, mas a probabilidade de chuva diminui. Máxima de 23º e mínima de 13º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather