Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera e a grande disponibilidade de ar quente e úmido formam áreas de instabilidade sobre a região. A partir de sábado, as instabilidades diminuem.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Nesta sexta-feira (26), as precipitações se alternam com períodos de melhoria. A partir do período da tarde, as precipitações ganham força e há potencial para pancadas de chuva com até forte intensidade acompanhadas de rajadas de vento. Máxima de 27º e mínima de 21º.

No sábado (27), o sistema frontal se afasta, mas ainda deixa algumas nuvens sobre a região. Apesar disso, o sol predomina e não há expectativa de chuva. Máxima de 29º e mínima de 19º.

No domingo (28), a previsão é de sol entre poucas nuvens. A probabilidade de chuva é baixa (inferior a 30%). Máxima de 32º e mínima de 17º.

Na segunda-feira (29), novas áreas de instabilidade atuam sobre a região e deixam o céu com muitas nuvens. Noite com poucas nuvens. Máxima de 28º e mínima de 19º.

A terça-feira (30) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 27º e mínima de 18º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather