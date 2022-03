Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Atibaia

A semana começou com muito calor e pancadas típicas de verão sobre o estado de São Paulo. Depois de vários dias com o escoamento bloqueado, uma nova frente fria avança no Sudeste, trazendo muita chuva entre a sexta-feira (11) e o fim de semana no estado de São Paulo. O calor também diminui, mas por enquanto não tem previsão de frio. O excesso de nuvens e o vento frio trazem um refresco ao calorão.

Previsão de Atibaia/SP oferecido por CPTEC/INPE





Esta sexta-feira (11) começou com tempo instável e muita chuva. À tarde e à noite as instabilidades persistem e pode chover forte. Máxima de 30º e mínima de 17º.

No sábado (12) o sol aparece, mas pode chover forte já entre o final da manhã e começo da tarde. Máxima de 28º e mínima de 21º.

O domingo (13) deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 31º e mínima de 19º.

Na segunda-feira (14) o céu fica nublado e as temperaturas ficam mais amenas com a entrada do ar frio. A chuva também pode vir a qualquer hora. Máxima de 25º e mínima de 17º.

Na terça-feira (15) o céu continua cheio de nuvens, mas já ocorrem algumas aberturas de sol. As pancadas de chuva devem se concentrar entre a tarde e a noite. Máxima de 24º e mínima de 17º.

Fonte: Climatempo / Cptec.inpe / AccuWeather